Situation um gesperrte russische Sportler hat politischen Hintergrund – Lawrow

Für Lawrow soll es eine angenehme Überraschung gewesen sein, „als der Internationale Sportgerichtshof eine Entscheidung zur Rechtfertigung unserer Sportler traf.“

„Aber gleich ertönten die Worte der WADA -Führung und der Führung der US-Anti-Doping-Agentur, was vorhersehbar war, dass diese Gerichtsentscheidung für Empörung sorge, dass sie alle „sauberen“ Sportler in den Schatten stelle, die olympischen Prinzipien untergrabe“, so Lawrow.

„Diese Menschen können nicht einmal ihre negativen Emotionen zurückhalten und verraten sich damit selbst. Wenn der Leiter einer Anti-Doping-Struktur plötzlich einen solchen Nervenzusammenbruch in Bezug auf eine Gerichtsentscheidung hat, die in den USA als heilig gilt, zeigt dies, dass die ganze Idee vollkommen politische Grundlagen hat und auf Verleumdung Russlands durch die olympische Bewegung abzielt“, so Lawrow.

© Sputnik/ Alexej Filippow Über 30 russische Sportler klagen gegen Olympia-Sperre

Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat am 1. Februar der Berufung von 28 russischen Athleten gegen die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) über ihren lebenslangen Ausschluss von den Olympischen Spielen stattgegeben und ihre Ergebnisse bei den Winterspielen in Sotschi bestätigt.

Danach erklärte der IOC-Präsident Thomas Bach, dass CAS seine Struktur ändern sollte, damit er eine höhere Qualität und Konsistenz bei der Ausübung seiner Zuständigkeit gewährleisten könnte.

Am Freitag wies der Internationale Sportgerichtshof die Klagen von 47 russischen Athleten ab, die trotz ihrer Rehabilitierung keine IOC-Einladung zu den Olympischen Spielen 2018 erhalten hatten.

Haben Sie einen Account in den sozialen Netzwerken? Werden Sie Fan unserer Facebook- und Instagram-Seite!