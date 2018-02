China plant aktivere Rolle bei Entwicklung Syriens

China wird laut seinem Botschafter in Damaskus, Qi Qianjin, eine aktivere Rolle bei der Nachkriegsentwicklung und dem Aufbau Syriens spielen. Dies meldet die Nachrichtenagentur Xinhua.

„Ich denke, dass es an der Zeit ist, alle Anstrengungen auf die Entwicklung und den Wiederaufbau Syriens zu fokussieren. Und ich denke, China wird in diesem Prozess eine größere Rolle spielen, indem es mehr Hilfe für die syrische Bevölkerung und die syrische Regierung leistet“, so der Botschafter.

Die Agentur verwies darauf, dass China in letzter Zeit mehrmals für den syrischen Gesundheitssektor gespendet habe. Eine der letzten Spenden soll der Notaufnahme des Krankenhauses al-Muwasat in Syrien überreicht worden sein.

Der chinesische Botschafter, der das Krankenhaus am Sonntag besuchte, äußerte seine Hoffnung, dass dieses Projekt die medizinische Versorgung der Einheimischen verbessern werde.