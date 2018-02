Kiewer Minister plädiert für Diktatur in Ukraine

Die Verhängung einer Diktatur in der Ukraine ist notwendig, um die Demokratie im Lande in Zukunft aufrechtzuerhalten. Diese Auffassung hat der ukrainische Vizeminister für Angelegenheiten der Inlandsflüchtlinge und der zeitweise okkupierten Territorien, Georgi Tuka, am Montag zum Ausdruck gebracht.