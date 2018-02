Große Delegation deutscher und österreichischer Politiker kommt im April auf die Krim

Eine repräsentative Delegation von Abgeordneten des Europaparlaments sowie von deutschen und österreichischen Unternehmern wird im April am 4. internationalen Wirtschaftsforum in Jalta auf der Krim teilnehmen. Das sagte der Kovorsitzende des Organisationskomitees des Forums, Andrej Nasarow, am Montag in der Krim-Hauptstadt Simferopol.