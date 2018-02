Kreml-Sprecher zu „konstruktivem“ Putin-Trump-Telefongespräch

„Es (das Gespräch – Anm. d. Red.) war ziemlich konstruktiv, und in diesem Fall hat der Präsident seinem amerikanischen Kollegen für sein Beileid im Zusammenhang mit der jüngsten Flugzeugkatastrophe gedankt. Was die Bereitschaft zur Hilfe bei der Ermittlung des Unglücks angeht, hat sich der Präsident auch für den Ausdruck dieser Bereitschaft bedankt und seinen amerikanischen Kollegen über die Arbeit informiert, die über die Linie des Zwischenstaatlichen Luftfahrtkomitees durchgeführt wird“, so Peskow.

© Foto: Official White House/ Shealah Craighead Putin-Trump-Telefonat: Weißes Haus enthüllt Details

Laut Peskow wurde auch das Thema Nordkorea behandelt. „Das Thema wurde angesprochen, aber ohne irgendwelchen tiefen Meinungsaustausch“, präzisierte der Kreml-Sprecher.

Das Telefongespräch zwischen den Präsidenten Russlands und der USA, Wladimir Putin und Donald Trump, hatte am Montag stattgefunden.