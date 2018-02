Russisches Militär warnt: Erneuter Giftgaseinsatz in Syrien in Vorbereitung

In Syrien wird möglicherweise ein erneuter Einsatz von Giftgas vorbereitet, hat das in dem Land stationierte Aussöhnungszentrum des russischen Militärs am Dienstag unter Berufung auf Quellen vor Ort gewarnt. Die Militärs vermuten, dass Terroristen eine Provokation planen. Auch die umstrittene Rettungsorganisation "Weißhelme" soll verwickelt sein.