Türkei wirft USA Ausweitung der Waffenlieferungen an Kurden vor

Im Norden Syriens sehen sich ehemalige Partner praktisch in einem Stellvertreterkrieg auf verschiedenen Seiten gegenüberstehen: So vor allem die Türkei und die USA. Während die türkische Armee gerade auf heftigen Widerstand der kurdischen Milizen stößt, wirft Ankara Washington vor, die Waffenlieferungen an die Kurden erheblich ausgeweitet zu haben.