Londoner Gericht bekräftigt Haftbefehl gegen WikiLeaks-Gründer Assange

Wikileaks-Gründer Julian Assange muss weiterhin in der ecuadorianischen Botschaft in London ausharren. Ein Londoner Gericht lehnte die Aufhebung des Haftbefehls gegen Assange ab, verkündete die Richterin Emma Arbuthnot am Dienstag, wie ein RIA-Novosti-Reporter aus dem Gerichtssaal berichtete.