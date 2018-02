Pentagon: Deutlich weniger Annäherungen zwischen US- und russischen Jets in Syrien

Die Zahl der Annäherungen zwischen US-amerikanischen und russischen Kampfjets im syrischen Luftraum ist nach Einschätzung des Pentagons bedeutend gesunken. Der Befehlshaber der Luftstreitkräfte des US-Zentralkommandos Jeffrey Harrigian führt dies darauf zurück, dass die beiden Länder ihre Militäroperationen in verschiedenen Zonen durchführten.

„Ihre (Russlands – Anm. d. Red.) Operationen zur Unterstützung ihrer Aufgaben und dessen, was sie erreichen wollen, haben sich nach Nordosten (Syriens) verlagert. Ehrlich gesagt, ist die Zahl unserer Annäherungen mit ihnen im Vergleich zu dem, was wir vor zwei Monaten beobachtet hatten, deutlich weniger geworden“, sagte Harrigian auf einem Briefing.

Er fügte hinzu, die Luftwaffe der Koalition mit den USA an der Spitze fliege Luftangriffe am linken Ufer des Euphrat s, wohin früher russische Kampfjets eingedrungen seien, was ungeplante Annäherungen verursacht habe.

Eine Stellungnahme der russischen Seite liegt nicht vor.

