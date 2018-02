Türkische Gemeinde verklagt AfD: „Erinnert an Reden von Goebbels“

„Durch Ignoranz schafft man auch Mitläufer“, sagte Gökay Sofuoglu der Funke Mediengruppe. „Bei der Rede von Herrn Poggenburg johlten viele Anhänger im Saal – mich hat die Szene schon an Reden von Joseph Goebbels erinnert. Und solche Tendenzen dürfen wir nicht zulassen.“

Anmutende #Volksverhetzung von #Poggenburg gegenüber der @tgd_att Kameltreiber, Kümmeltürken, die sich aus Deutschland scheren sollen. Progromartiger Beifall. Hoffen wir, dass es in den nächsten Wochen nicht zu einem Anstieg fremdenfeindlicher Straftaten kommt. NO #afd pic.twitter.com/0euv3yDlHm — volksfahrraeder (@volksfahrraeder) 14. Februar 2018

Weiter meinte der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde:

„Wir erwägen Klagen wegen Verleumdung, Diskriminierung und übler Nachrede in den nächsten Tagen. Unsere Juristen prüfen gerade, was möglich ist.“

Der Chef der AfD Sachsen-Anhalt, André Poggenburg

Der AfD-Politiker Poggenburg hatte bei seiner Rede im sächsischen Nentmannsdorf in Richtung Türkische Gemeinde gesagt:

„Diese Kümmelhändler haben selbst einen Völkermord an 1,5 Millionen Armeniern am Arsch… und die wollen uns irgendetwas über Geschichte und Heimat erzählen? Die spinnen wohl! Diese Kameltreiber sollen sich dahin scheren, wo sie hingehören.“

Grandiose Aschermittwochsveranstaltung in Sachsen mit über 1000 hoch motivierten Bürgern und selbstverständlich derben Reden.#AfDwirkt #Poggenburg 🇩🇪 pic.twitter.com/WI4Wiyc0Wi — André Poggenburg (@PoggenburgAndre) 15. Februar 2018

In einer Pressemitteilung hofft die Türkische Gemeinde Deutschland, dass die Beleidigungen von Herrn Poggenburg vielleicht den positiven Effekt haben, dass viele Menschen in der Folge einen Blick auf die Homepage der Türkischen Gemeinde in Deutschland (www.tgd.de) riskieren. Was sie dort sehen könnten, seien „Geschichten von Demokratie und Vielfalt, von Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte, die gemeinsam Verantwortung für ihr Gemeinwesen, unser Land und unsere Demokratie übernehmen. Kümmel kaufen Sie am besten beim Gewürzhändler Ihres Vertrauens. Und wenn Sie Kamele sehen wollen, ist eine Reise in die Türkei eher ungeeignet.“