Nato-Länder einigen sich über „Militär-Schengen“

In den europäischen Grenzen der Nordatlantikallianz soll eine Art „militärischer Schengen-Raum“ geschaffen werden. Darüber haben sich in Brüssel die Verteidigungsminister der Nato-Mitgliedsländer geeinigt, wie die Medien unter Verweis auf eine militärdiplomatische Quelle in der belgischen Hauptstadt berichten.