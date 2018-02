Wann stellt russische Armee neueste Jäger MiG-35 in Dienst?

Die Vereinigte Flugzeugbaukorporation Russlands kann noch in diesem Jahr einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium über die Lieferung von Mehrzweckkampfflugzeugen des Typs MiG-35 unterzeichnen. Das sagte der Chef des Unternehmens, Juri Sljusar, am Donnerstag bei einem Investitionsforum in der südrussischen Stadt Sotschi.