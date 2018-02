US-Admiral spricht von „Bedrohung“ in Kontakten Russlands zu Lateinamerika

© REUTERS/ Henry Romero USA besorgt über steigenden Einfluss Russlands in Lateinamerika

Die steigende Präsenz Russlands mit seinen „Cyber- und Aufklärungsmöglichkeiten“ in den Häfen dieser Staaten ermögliche es Moskau, Aufklärungsinformationen zu erhalten, sagte Tidd vor den Mitgliedern des Verteidigungsausschusses des US-Senats.

Die „zuverlässigen Beziehungen“ Moskaus zu den drei genannten Ländern Lateinamerikas würden der russischen Seite „eine regionale Plattform gewähren, die auf Objekte und Aktiva der USA und ihrer Partner abzielt“.

Nach Meinung des Militärs könnte Russland „letzten Endes aus der Rolle eines regionalen Schädlings auf das Niveau einer kritischen Bedrohung für die USA steigen“.

Tidd bezeichnete Russland als einen „strategischen Konkurrenten“. Nach seiner Behauptung wolle Moskau „die Partnerbeziehungen der USA“ zu den Ländern der Region zerstören und die Interessen Washingtons „untergraben“.

In dem Wunsch, „die öffentlichen Stimmungen zu beeinflussen“, versuche Moskau, so Tidd weiter, mit „Nachrichten in spanischer Sprache und Multimedia-Diensten“ falsche Informationen in Lateinamerika zu verbreiten.

Moskau pflegt zu vielen lateinamerikanischen Staaten gute Beziehungen. Seit dem Start der von den USA verhängten Wirtschaftssanktionen und den daraus resultierenden Gegensanktionen verstärkte Moskau auch den wirtschaftlichen Austausch mit der Region, unter anderem durch mehrere Wirtschaftsabkommen.