Lawrow: USA beanspruchen Riesen-Teil Syriens für sich - um für immer zu bleiben

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat am Freitag seine Auffassung der US-Strategie in Syrien dargelegt. Laut ihm will Washington einen riesigen Teil Syriens vom Rest des Landes absondern, um dort für immer zu bleiben.