USA: 13 russische Bürger wegen angeblicher Wahleinmischung angeklagt

Die US-Justiz hat am Freitag Anklage gegen 13 russische Bürger wegen angeblicher Einmischung in die Präsidentschaftswahl 2016 erhoben. Dies teilte der Sonderermittler Robert Mueller mit. Die Angeklagten hätten "nichts ahnende" Mitglieder des Wahlkampfteams von Donald Trump kontaktiert, heißt es in der Anklageschrift.