Nach Flucht in den Süden: Überläuferin versorgt Nordkoreas Geheimdienst mit Reis

Die südkoreanische Polizei hat eine Überläuferin aus Nordkorea festgenommen, die 130 Tonnen Reis an das nordkoreanische Ministerium für Staatssicherheit geschickt haben soll. Das meldet Südkoreas Nachrichtenagentur Yonhap am Sonntag unter Berufung auf Vertreter der Staatsanwaltschaft in der Stadt Suwon.