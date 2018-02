„Die lachen sich tot in Moskau“: Trump zu Russland-Affäre

US-Präsident Donald Trump hat sich auf seinem Twitter-Account im Zusammenhang mit der angeblichen Einmischung Russlands in die US-Präsidentschaftswahl von 2016 geäußert. Nach Trumps Worten haben die Russen, wenn sie in den USA für Zwietracht sorgen wollten, ihr Ziel erreicht.

„Wenn es Russlands Ziel war, Streitigkeiten, Zwietracht und Chaos innerhalb der USA zu schaffen, dann hat Russland dank aller Anhörungen in Senatsausschüssen, Ermittlungen und zwischenparteilichen Feindschaft seine kühnsten Träume erfüllt. Die lachen sich tot in Moskau“, twitterte Trump.

„Sei klüger, Amerika!“, fügte er hinzu.

Zuvor hatte das Weiße Haus mitgeteilt, dass die Demokraten (Vertreter der Demokratischen Partei der USA – Anm. d. Red.) und führende Medien in letzter Zeit für mehr „Chaos“ in den USA gesorgt hätten als Russland

Am Freitag erhob die US-Justiz Anklage gegen 13 russische Bürger und drei Organisationen wegen der angeblichen Einmischung in die US-Wahl von 2016. Ihnen wird „Verschwörung gegen die USA“ zur Last gelegt.

In der Anklageschrift wird behauptet, dass die russischen Bürger „diskreditierende Informationen“ über die Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton, Marco Rubio und Ted Cruz verbreitet sowie den demokratischen Kandidaten Bernie Sanders und den Republikaner Donald Trump unterstützt hätten.

Die Angeklagten hätten sich zudem als US-amerikanische Organisationen und Aktivisten ausgegeben und Proteste in den USA veranstaltet.

Laut dem stellvertretenden US-Generalstaatsanwalt enthält die Anklageschrift jedoch keine Angaben dazu, dass die Angeklagten das Ergebnis der US-Wahl manipuliert haben sollen.

