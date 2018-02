Bodyguards prügeln sich wegen Trumps Atomkoffer in China - Medien

Beim Besuch von US-Präsident Donald Trump in Peking soll es zu Handgreiflichkeiten zwischen amerikanischen und chinesischen Geheimdienstbeamten wegen des so genannten Atomkoffers gekommen sein. Der Vorfall ereignete sich bereits im November, wurde aber erst jetzt bekannt, wie das Portal Axios unter Berufung auf „informierte Quellen“ berichtet.

Am 9. November besuchten Trump und sein Gefolge die Große Halle des Volkes in der chinesischen Hauptstadt. Nachdem der US-Staatschef die Halle betreten hatte, verwehrten chinesische Sicherheitsbeamte dem US-Offizier mit dem Atomkoffer, der immer in unmittelbarer Nähe des jeweiligen US-Präsidenten zu sein hat, den Zutritt.

Trumps Stabschef, John Kelly, sei daraufhin herbeigeeilt und entschlossen mit den Worten „Wir kommen rein“ in den Saal eingetreten. Daraufhin sei es zu Handgreiflichkeiten gekommen, in deren Verlauf ein US -Geheimdienstler einen chinesischen Wachmann niederrang.

Chinesische Sicherheitsbeamte sollen während des Gerangels „keinen Zugang zum Atomkoffer bekommen oder ihn überhaupt berührt“ haben, so das Portal. Der Chef des chinesischen Sicherheitsdienstes habe sich später für den Zwischenfall entschuldigt.

Mit dem so genannten Atomkoffer kann der Präsident nach Eingabe der entsprechenden Codes jederzeit das nukleare Arsenal der USA einsetzen.

