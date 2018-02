Russlands Generalstab: Moderner Feind kämpft gleichzeitig in fünf Elementen

Die Art der Kampfführung durchläuft derzeit wesentliche Veränderungen, da ein moderner Feind nun in fünf Elementen agiert: auf dem Boden, in der Luft, auf See, im Weltraum sowie im Cyberraum. Der Chef der Hauptoperativverwaltung des russischen Generalstabs, Sergej Rudskoi, schrieb in der Zeitung „Krasnaja Swesda“ über moderne Kriegsführung.

In seinem Artikel merkte Rudskoi an, dass in der letzten Zeit der Umfang und die Dimensionen der Aufgaben der Hauptoperativverwaltung deutlich gewachsen seien, weil sich die moderne Kampfführung ändere.

© AP Photo/ Hassan Ammar Strategie für Syrien: Russischer Generalstab nennt Hauptaufgabe für Jahr 2018

Laut Rudskoi ist die Palette der Konflikte mit dem möglichen Einsatz der Armee und der Kriegsflotte wesentlich größer geworden. Neben den so genannten klassischen Konflikten zwischen regulären Armeen seien Konflikte neuer Art entstanden, wie der Syrien-Krieg , wo irreguläre Einheiten gegen die Regierung kämpfen. Das Verhältnis zwischen Militär- und Nichtmilitäraktionen, die die Gegner im Konflikt durchführen, ändere sich auch, so der Chef der Hauptoperativverwaltung des Generalstabs.

Die Herangehensweise an die Abwicklung der Militäraktionen und Kampfführung ändere sich, es würden neue Formen und Arten von Ausbau, Entfaltung und Einsatz der Truppeneinteilungen entstehen. So werde zum Beispiel im Fall eines Konflikts mit einem hochmodernen Feind gleichzeitig in fünf Elementen gekämpft: auf dem Boden, in der Luft, auf See, im Weltraum sowie im Cyberraum, schrieb Rudskoi.

