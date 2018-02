„Gegen türkische Aggression“: Regierungstreue Milizen offenbar vor Einmarsch in Afrin

Regierungstreue Volksmilizen in Syrien wollen in den nächsten Stunden in Afrin Stellungen beziehen, um Kurden beim Widerstand gegen die türkischen Truppen zu unterstützen. Das meldet die syrische Nachrichtenagentur Sana am Montag.

„Syrische Volksmilizen marschieren in den nächsten Stunden in Afrin ein, um die Standfestigkeit der Einwohner gegenüber der türkischen Aggression zu unterstützen, die bereits seit vorigem Monat andauert“, berichtet Sana.

Am Sonntag berichteten einige Medien, dass die syrische Regierungsarmee nach einer entsprechenden Vereinbarung mit den kurdischen Volksmilzen in den kommenden zwei Tagen Stellungen an der Grenze zu der Türkei und in der Stadt Afrin beziehen wird. Offiziell wurden diese Angaben jedoch noch nicht bestätigt.

Die türkische Armee hatte am 20. Januar die Militäroperation „Olivenzweig“ gegen die Stellungen der Kurdenmiliz YPG in der syrischen Region Afrin gestartet. Die YPG wird von den USA unterstützt, von der Türkei jedoch als terroristische Organisation eingestuft. Die syrische Regierung sieht den türkischen Einmarsch als eine Aggression. Russland, das in den vergangenen Jahren die syrischen Truppen im Kampf gegen die Terrormilizen IS und al-Nusra-Front militärisch unterstützt hatte, mahnte alle Konfliktparteien zur Zurückhaltung und Achtung der territorialen Integrität Syriens.

