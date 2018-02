Lawrow: „US-Sicherheitszone in Syrien sofort schließen“

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat eine sofortige Schließung der US-amerikanischen „Sicherheitszone“ in der Nähe von al-Tanf in Syrien gefordert. In al-Tanf befindet sich ein Ausbildungszentrum für syrische Rebellen.

„Diese Zone muss unverzüglich geschlossen und der Zugang zu diesem Flüchtlingslager (al-Rubkan – Anm. d. Red.) für humanitäre Hilfe gesichert werden“, sagte Lawrow am Montag auf einer Konferenz des Diskussionsklubs Waldaj.

Im Standort al-Tanf befindet sich einer der US-Militärstützpunkte in Syrien, wo die Amerikaner die Milizen der bewaffneten syrischen Opposition für den Kampf gegen den IS („Islamischer Staat“, auch Daesh) ausbilden und ausrüsten. Neben der Basis in al-Tanf bildet die US-geführte Koalition (meistens durch US-Sondereinsatzkräfte) die „Demokratischen Kräfte Syriens“ (DKS) in den Provinzen ar-Raqqa, al-Hasaka und Deir ez-Zor aus.

