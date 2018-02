Ukraine gründet Bündnis mit Türkei und Aserbaidschan

Die Ukraine, die Türkei und Aserbaidschan wollen ein neues Bündnis ins Leben rufen. Das teilte der aserbaidschanische Botschafter in der Ukraine, Aser Chudijew, in Kiew mit, wie das russische Internetportal lenta.ru am Montag unter Berufung auf die aserbaidschanische Nachrichtenagentur Azertag berichtete.