Nach türkischem Warnfeuer: Syrische Volkswehr stoppt Offensive auf Afrin

Die Milizen seien etwa zehn Kilometer vor Afrin durch das Feuer der türkischen Artillerie angehalten worden, hieß es.

© AFP 2018/ OMAR HAJ KADOUR Türkischer Botschafter weiß über Ende der Syrienoffensive in Afrin Bescheid

Zuvor hatte ein Sprecher der Volkswehr RIA Novosti mitgeteilt, dass sie bereits in Afrin und zu Kämpfen gegen die türkische Armee bereit sind. Die offizielle Reaktion von Damaskus auf Meldungen über den Einmarsch der Volkswehr in Afrin bleibt bislang aus.

Früheren Medienberichten zufolge sollten die syrischen Regierungskräfte nach Abstimmung mit der kurdischen Miliz YPG in den nächsten zwei Tagen Positionen an der türkischen Grenze und in Afrin selbst beziehen. Die syrische Agentur SANA meldete am Montag, dass Kämpfer der syrischen Volkskräfte „bereits in den nächsten Stunden“ in Afrin vorrücken dürften.

© REUTERS/ Khalil Ashawi Kurden-Sprecher: Syrische Regierungsarmee in Afrin einmarschiert

Später am gleichen Tag teilte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit, dass die syrische Regierungsarmee ihren Vorstoß Richtung Afrin stoppte, nachdem er mit Akteuren im syrischen Konflikt verhandelt hatte.

Die Türkei habe bislang keine offiziellen Bestätigungen dafür, dass die syrischen Regierungskräfte in Afrin einmarschieren werden. Aus Ankara verlautet, dass diese Angaben der Wirklichkeit nicht entsprechen.

© AP Photo/ Presidential Press Service Erdogan droht mit „osmanischer Ohrfeige“ – Truppen kesseln Afrin ein

Am 20. Januar hatte der türkische Generalstab den Beginn der Operation „Olivenzweig“ gegen die Kurden im syrischen Afrin verkündet. Auf der Seite der Türkei kämpft auch die sogenannte Freie Syrische Armee. Damaskus verurteilt entschieden die Handlungen Ankaras in Afrin und weist darauf hin, dass Afrin ein integrierter Teil Syriens ist. Moskau ruft alle beteiligten Parteien auf, Zurückhaltung an den Tag zu legen und die territoriale Integrität Syriens zu achten.