Trumps Schwiegereltern bald keine Migranten mehr

Die aus Slowenien stammenden Schwiegereltern des US-Präsidenten Donald Trump haben ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in den USA zugesprochen bekommen. Das teilte der Anwalt der Eltern der First Lady Melania Trump, Michael Wildes, am Mittwoch mit. Dieses Ereignis löste eine Kritikwelle gegen den Präsidenten aus.