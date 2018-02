Uno-Resolutionsentwurf zu Syrien: Lawrow erklärt, worum es dem Westen geht

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat am Donnerstag den neuen Resolutionsentwurf des UN-Sicherheitsrates zu Syrien kritisiert. Der geplante Waffenstillstand in Syrien darf sich laut ihm nicht auf Terror-Gruppierungen wie den „Islamischen Staat“ (IS) oder die Al-Nusra-Front beziehen. Der Westen lehnte diesen Schritt jedoch ab.