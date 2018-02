Kurden-Vertreterin in Aleppo: „Wir haben Abmachung mit syrischer Armee getroffen“

Medienberichten zufolge sollen die syrischen Regierungstruppen in die von den kurdischen Selbstverteidigungseinheiten (YPG) kontrollierten Gebiete in Aleppo eingerückt sein. Kasso dementiert: „Die Information, dass YPG-Truppen eine Reihe von Gebieten in Aleppo der syrischen Regierungsarmee übergeben haben, stimmt nicht. Wir haben nichts übergeben und nichts aufgegeben.“

„Zwischen uns und der syrischen Armee haben Verhandlungen stattgefunden, einige Vereinbarungen wurden erzielt. An den Kontrollpunkten werden sich künftig YPG-Kräfte zusammen mit der syrischen Armee befinden. Die syrischen Regierungstruppen handeln in von den YPG kontrollierten Gebieten in Übereinstimmung mit den YPG-Truppen. In dieser Situation ist nichts geheim, alles passiert offen.“

Wie Kasso ferner unterstrich, befinden sich acht Viertel im Osten von Aleppo unter der Kontrolle der YPG.