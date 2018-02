Russisches Landungsschiff in Ärmelkanal eingelaufen

„Das große Landungsschiff der Nordflotte,Alexander Otrakowski‘ (…) ist in den Ärmelkanal eingelaufen. Zurzeit passieren die russischen Marinesoldaten den engsten Teil des Kanals – die Straße von Dover“, so der Leiter des Pressedienstes der Nordflotte, Wadim Serga, am Donnerstag.

Das russische Landungsschiff war im September 2017 vom Hauptsitz und wichtigsten Stützpunkt der Nordflotte in Seweromorsk zu einem Ferneinsatz aufgebrochen. Die Schiffsbesatzung verbrachte als Teil des ständigen Verbands der russischen Seestreitkräfte fünf Monate im Mittelmeer. Die Rückkehr des Schiffes wird Anfang März erwartet.