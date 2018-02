Washington nennt Zahl der Kernsprengköpfe Russlands und der USA

Russland und die USA erfüllen ihre Verpflichtungen zum INF-Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme. Dies hat das US-Außenministerium am Donnerstag bestätigt, als es Auskunft über den Abbau der Kernwaffenarsenale durch beide Länder gemäß der am 5. Februar 2011 in Kraft getretenen Vereinbarung gab.