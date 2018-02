© AFP 2018/ Lionel Bonaventure Sawtschenko: Ukrainische Politiker führen sich in Europa wie Bettler auf

Wie die Teilnehmerin der Kämpfe im Donbass in einer Sendung des TV-Kanals ZIK sagte, wird eine Friedensmission den bewaffneten Konflikt im Donbass nicht lösen können.

„Ich denke, es gibt zwei Varianten: In vier bis höchstens fünf Jahren wird ein Großkrieg uns ereilen, in dem nicht nur die Grenzen der Ukraine, sondern auch die Russlands und Europas insgesamt umverteilt werden. Die Ukraine wird dabei leider zu einem Schießplatz“, mutmaßte Sawtschenko.

Bei einer weiteren Variante könnte es sich um einen „Machtwechsel in der Ukraine, einen Machtwechsel in Russland und sonstige unvorhersehbare Entwicklungen handeln“, so die Politikerin.

Sawtschenko hat nicht nur einmal mit ihren ungewöhnlichen Äußerungen und Taten die Aufmerksamkeit von Massenmedien auf sich gezogen. So sagte sie beispielsweise gegenüber dem Fernsehsender NewsOne, dass die Ukrainer im 4. bis 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung begonnen hätten, sich zu Individualisten zu entwickeln.

Sawtschenko hatte 2014 an den Kampfhandlungen im ostukrainischen Donbass teilgenommen und war als Mitglied des ukrainischen Bataillons Aidar bei Lugansk gefangengenommen worden. Die Pilotin war Ende März in Russland wegen Beihilfe zum Mord an zwei russischen Reportern im Donbass zu 22 Jahren Haft verurteilt und später begnadigt und gegen zwei in der Ukraine inhaftierte Bürger Russlands ausgetauscht worden.