Trump verkündet „bislang größtes Sanktionspaket“ gegen Nordkorea

Die US-Regierung will laut Präsident Donald Trump weitere Sanktionen gegen Nordkorea verhängen. Dabei es soll es sich um das bislang größte Paket von Strafmaßnahmen gegen das Land handeln.

„Heute gebe ich bekannt, dass wir das bislang größte Sanktionspaket gegen das nordkoreanische Regime einführen. Das Finanzministerium wird bald neue Maßnahmen ergreifen, um die Quellen des Einkommens und des Brennstoffs, die das Regime zur Finanzierung seines Atomprogramms sowie zur Unterstützung der Streitkräfte verwendet, zu unterbinden“, so Trump am Freitag auf der alljährlichen Conservative Political Action Conference (CPAC) im US-Bundesstaat Maryland.

In die Sanktionsliste sollen nun 56 Schiffe sowie Schifffahrts- und Handelsunternehmen aufgenommen werden, die Nordkorea angeblich dabei helfen, die bisherigen Strafmaßnahmen zu umgehen.

Die Situation auf der Korea-Halbinsel bleibt äußerst angespannt. Im Jahr 2017 hat Nordkorea ganze 20 Teststarts ballistischer Raketen vorgenommen. Am 3. September verkündete Pjöngjang den erfolgreichen Test eines Wasserstoff-Gefechtskopfes. Der UN-Sicherheitsrat verschärfte in diesem Zusammenhang die Sanktionen gegen Nordkorea. Die USA und ihre Bündnispartner haben ihrerseits in der Region ständig breitangelegte Marineübungen durchgeführt. Die Seiten tauschen harte Erklärungen aus, wobei sie keine Variante der Entwicklung des Geschehens ausschließen, auch keine militärische.