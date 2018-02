Erneute Entführung in Nigeria: Islamisten verschleppen über hundert Schulmädchen

Zuvor war das Verschwinden von 46 Mädchen gemeldet worden. Die Polizei hatte jedoch die Vermutung über ihre Entführung abgelehnt.

„Boko Haram“ hatte im April 2014 in Chiboka im Nordosten Nigerias 276 Schülerinnen entführt und vorgeschlagen, sie gegen alle inhaftierten Kämpfer der Gruppierung auszutauschen. Der Vorschlag wurde von der Regierung abgelehnt. Im August 2016 veröffentlichte „Boko Haram“ eine Videoaufnahme von lebenden Geiseln, auf der jedoch nicht alle entführten Mädchen zu sehen waren. Nach Behauptung der Gruppierung seien die fehlenden Mädchen bei Luftangriffen ums Leben gekommen.

Später wurden mindestens 20 Geiseln mit vermittelnder Hilfe des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) aus der Gefangenschaft befreit. Die anderen sollen geflohen sein. Dabei galten 195 Mädchen als vermisst. Die nigerianischen Behörden teilten im Mai 2017 mit, dass 82 entführte Schülerinnen im Austausch gegen Kämpfer von „Boko Haram“ freigelassen wurden.

Die in Nigeria agierende islamistische Gruppierung „Boko Haram“ kämpft gegen das Modell westlicher Bildung an und will die Einführung des Scharia-Rechts im Land durchsetzen. Nach Angaben von Menschenrechtlern sind bei Gewaltaktionen der Gruppierung innerhalb von acht Jahren rund 20.000 Menschen getötet worden.