„Solange ich Präsident bin“: Serbiens Staatschef vehement gegen Russland-Sanktionen

„Ja, wir gehen den europäischen Weg, aber wir wollen unsere traditionellen Werte und Beziehungen nicht opfern. Wir werden keine Sanktionen gegen Russland verhängen, zumindest solange ich Präsident bin und meine Partei die Mehrheit im Parlament hat“, sagte Vucic am Samstag in einem Interview für den TV-Sender „Rossija 1“.

Er fügte hinzu, dass Serbien mit allen zusammenarbeiten wolle, um die eigenen Interessen zu verteidigen und den europäischen Weg zur Entwicklung des Landes zu implementieren, dabei aber die Beziehungen zu anderen traditionellen Partnern nicht abbrechen werde.

© AFP 2018/ Pool/ Yuri Kochetkov Serbien will kein Hin- und Herziehen zwischen EU und Russland

Am Mittwoch hatte sich der russische Außenminister, Sergej Lawrow, mit dem serbischen Präsidenten, Aleksandar Vucic, in Belgrad getroffen. Hauptthemen der Verhandlungen waren die aktuelle Lage in Europa und auf dem Balkan sowie die Realisierung der UN-Beschlüsse über die Kosovo-Regelung.

Nach dem Gespräch mit Lawrow teilte Vucic gegenüber der Presse mit, dass Serbien sich dem Westen bezüglich der antirussischen Sanktionen nicht anschließen werde. Wie er sagte, hatte er „bereits in Washington, Moskau und Brüssel betont, dass Serbien keine Sanktionen gegen Russland einführen wird und nie etwas zum Schaden Russlands getan hat, so wie auch Russland nichts zum Schaden Serbiens tat“.