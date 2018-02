Ukraine bereitet sich auf großen Krieg gegen Russland vor – Generalstab

„Wir müssen in diesem Moment sowie auch morgen, in einer Woche, in einem Jahr, in drei Jahren und bis zu dem Augenblick bereit sein, bis diese Gefahr für die Ukraine vorbei ist“, sagte Muschenko im Gespräch mit dem ukrainischen Sender „Radio Swoboda“.

Nach Schätzungen von Experten werde Russland in drei Jahren zu einem Krieg bereit sein, betonte der Generalstabschef. Die ukrainische Armee rechne aber mit unterschiedlichen Zeitpunkten und bereite sich darauf vor.

„Wir haben eingeübte Pläne für unterschiedliche Szenarien mit Rücksicht auf die Gefahren, die es rund um die Ukraine gibt, und wir bereiten unsere Truppen auf die Verteidigung unseres Landes vor“, so Muschenko weiter.

Eine ernsthafte Umrüstung der ukrainischen Armee sei derzeit im Gange. Das Land erwarte die Lieferungen von modernen Panzerabwehrraketen „Javelin“ und von Panzern des Typs T-84 „Oplot“ (eine ukrainische Weiterentwicklung des sowjetischen T-80-Panzers). Die Panzer sollen laut ihm aber erst Ende 2018 in Dienst gestellt werden.

Zuvor hatte die von Russland 2016 begnadigte Ex-Kampfpiloten und jetzige Abgeordnete des ukrainischen Parlaments, Nadeschda Sawtschenko, vor einem „großen Krieg“ gewarnt, der ihr zufolge spätestens in fünf Jahren ausbrechen soll. Der Krieg werde nicht nur die Ukraine, sondern auch Russland und Europa als Ganzes betreffen.