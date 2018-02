US-Präsenz im Schwarzen Meer ist Provokation – russischer Botschafter

„Wir verstehen vollkommen, was die Amerikaner und die Nato tun – sie verändern sich, das ist das sogenannte ‚Händlerpräsenz‘. Es ist kein Geheimnis, dass eine solche provokante Aktivität nach 2014-2015, also nach jenen Ereignissen, die nach der Rückkehr der Krim in den russischen Hafen stattfanden, klarer wurde“, sagte der Botschafter in einer Sendung des russischen Fernsehsenders NTV.

In der vorigen Woche hatte die US-Marine erneut zwei Kriegsschiffe in das Schwarze Meer entsandt. Dadurch will Washington nach eigenen Angaben der angeblichen russischen militärischen Expansion entgegenwirken.