Boris Titow: Professioneller Verteidiger der Geschäftskreise

Biografie: Der Business-Ombudsmann Boris Titow ist ein erfolgreicher Unternehmer – er besitzt eigene Weingärten. Titow steht an der Spitze der Wachstumspartei Russlands. In die große Politik kam er 2016, als seine Partei an der damaligen Duma-Wahl teilnahm. Jetzt ist er Präsidentschaftskandidat.

Innenpolitisches Programm: Im Mittelpunkt von Titows Wahlprogramms stehen diverse Wirtschaftsaspekte. Als erfolgreicher Unternehmer und Politiker setzt der Präsidentschaftskandidat auf die Entwicklung der Geschäftskreise, damit die Staatskasse mit mehr Geld gefüllt und der Rubel gestärkt wird.

Außenpolitisches Programm: Titow rechnet mit der Festigung der Positionen Russlands im internationalen Handel und hofft auf die Regelung der mit den internationalen antirussischen Sanktionen verbundenen Probleme durch verschiedene Moratorien.