„Harakiri“: Belgrad zur möglichen Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo

„Für einige Kreise in Brüssel ist es heuchlerisch, von uns dieses historische Harakiri zu erwarten, mit Rücksicht darauf, dass es in der EU keine einheitliche Haltung zur Kosovo-Frage gibt“, sagte Dačić.

Er betonte, falls die EU die Vorschläge des Kosovo annehme, werde es das Ende des Dialogs bedeuten.

„Es sieht so aus, dass man in Pristina an Amnesie leidet und nicht weiß, dass das Brüsseler Abkommen (das Abkommen von 2013 für die Normalisierung der Beziehungen zwischen Kosovo und Serbien – Anm. d. Red.) von Hashim Thaci (Präsident des Kosovo – Anm. d. Red.), Catherine Ashton (ehemalige Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik) und von mir unterzeichnet wurde. Dort werden Verpflichtungen für beide Seiten festgeschrieben“, so der serbische Außenminister.

Der Kosovo, der nach dem Nato-Angriff auf Jugoslawien 1999 jahrelang unter UN-Verwaltung stand, hatte im Februar 2008 mit Rückendeckung der USA und führender EU-Staaten seine Unabhängigkeit erklärt. Serbien verkündete, es werde den Verlust von 15 Prozent seines Gebietes niemals akzeptieren. Die UN-Vetomacht Russland kündigte an, nur eine Lösung mit der Zustimmung Serbiens mitzutragen.

Obwohl mehr als die Hälfte der 192 UN-Nationen den Kosovo als unabhängigen Staat anerkannt haben, verpflichtet die Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates alle UN-Mitgliedstaaten zur Wahrung der „Souveränität und Integrität der Bundesrepublik Jugoslawien“, deren Rechtsnachfolger Serbien ist.

