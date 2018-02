Neue US-Raketen werden unverwundbar – Medien

Der Konzern korrigierte die Mängel, die in einem Bericht des dem US-Ministerium unterstellten Department of Operational Tests and Evaluation aufgeführt sind, so „Defense News“. Im Dokument soll unter anderem die Verwundbarkeit der Programmunterstützung von JAGM-Raketen angemerkt sein, weswegen der Gegner die Rakete abfangen könne. Außerdem hätten die Raketen ein Problem damit, manövrierende Ziele genau zu treffen.

Die neuen Raketen sollen in der US-Armee die Raketen BGM-71 TOW (Panzerabwehrlenkwaffe), AGM-114 Hellfire (Luft-Boden-Rakete zur Panzerabwehr) und AGM-65 Maverick (taktische Luft-Boden-Rakete) ersetzen.

Die Entscheidung, neue Waffen zu produzieren, könnte das Pentagon im Mai 2018 treffen. Der operative Einsatz wird für 2019 erwartet. In den Jahren 2019-2023 wird das US-Militär 6741 JAGM-Raketen für insgesamt 1,6 Milliarden Dollar erhalten.

