Erdogan verspricht weinender Sechsjähriger Ehrenbegräbnis – VIDEO

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat während einer Rede auf einem Kongress seiner Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) in der Stadt Kahramanmaras eine sechsjährige Kadettin angesprochen. Das entsprechende Video veröffentlichte die Zeitung „Türkiye Gazetesi“ auf YouTube.

„Seht her, wir haben Bordo Bereliler hier“, sagte Erdoğan. „Aber Bordo Bereliler weinen doch nicht.“

Mehr zum Thema: Wegen russischer S-400: USA drohen Türkei mit Sanktionen – Medien

© AFP 2018/ Abdulmonam Eassa Erdogan: UN-Resolution zu Syrien nicht erfüllt

Bordo Bereliler sind türkische Spezialeinheiten. Der Präsident bemerkte im Publikum ein Mädchen in entsprechender Uniform, das offensichtlich vor Aufregung weinte, und holte es auf die Bühne.

„Sie hat eine Fahne der Türkei in der Tasche… Wenn sie fällt, dann wird man sie – so Gott will – mit der Fahne zudecken“, verkündete der Staatschef.

Als er das Kind fragte, ob es zu allem für sein Land bereit sei, antwortete es mit „Ja“. Danach küsste Erdoğan die Kadettin auf die Wange und ließ sie gehen.

Geceye,

Adam gibi Adam Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı bırakalım.. pic.twitter.com/iTqAUIABOL — Enessovic (@enesiovic) 24. Februar 2018

Mehr zum Thema: Türkei setzt Sondereinheiten in Afrin ein

​Am 20. Januar hatte der türkische Generalstab den Beginn der Operation „ Olivenzweig “ gegen die Kurden im syrischen Afrin verkündet. Auf der Seite der Türkei kämpft auch die sogenannte Freie Syrische Armee. Damaskus verurteilt entschieden die Handlungen Ankaras in Afrin und weist darauf hin, dass Afrin ein integrierter Teil Syriens ist. Moskau ruft alle beteiligten Parteien zur Zurückhaltung und Achtung der territorialen Integrität Syriens auf.

Haben Sie einen Account in den sozialen Netzwerken? Werden Sie Fan unserer Facebook- und Instagram-Seite!