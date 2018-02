Laut dem Bericht des Chefs des Zentralen Kommandos der US-Streitkräfte sind der Iran, Russland und China die größten Bedrohungen für die USA. Russland könne für führende Positionen der Vereinigten Staaten im Nahen Osten eine Bedrohung darstellen.

„Der Anstieg der Zahl der russischen Flugabwehrraketensysteme in der Region gefährden unsere Fähigkeit, den Luftraum zu dominieren“, heißt es in dem Bericht.

Votel verwies außerdem auf die fast vollständige Niederlage der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS, auch Daesh), aber er erwähnte dabei nicht die Rolle Russlands, das am Kampf gegen den IS auf Einladung der syrischen Regierung teilgenommen hatte, bei der Vernichtung der Terrormiliz. Stattdessen erhob der US-General Vorwürfe gegen Russland: Er behauptete unter anderem, dass Moskau angeblich den Konflikt in Syrien schürt.

Außerdem äußerte Votel Unzufriedenheit mit dem russischen Einfluss in Zentralasien, denn deswegen würden die USA über „weniger militärische Möglichkeiten verfügen“.

