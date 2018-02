„Kim Jong-Josef“: Reiste Nordkorea-Chef als Brasilianer nach Europa? – Pass-Fotos

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un und sein Vater Kim Jong-il, der Nordkorea von 1994 bis 2011 regierte, sollen in den 1990er Jahren illegal brasilianische Pässe erhalten haben, um Visa in westliche Länder zu beantragen. Dies meldet die Agentur Reuters unter Berufung auf einige Quellen in Sicherheitsdiensten europäischer Länder.