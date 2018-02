Ein Täter, Dutzend Brandherde: Der Reichstagsbrand und Hitlers Griff nach der Macht

Frühjahr 1933: Mitten im alles entscheidenden Wahlkampf geht das Reichstagsgebäude in Berlin in Flammen auf. Der Täter ist schnell gefasst und ebenso schnell verurteilt und hingerichtet. Was bleibt, sind jedoch offene Fragen zum Tathergang, die auch die Alleinschuld des verurteilten Brandstifters unplausibel erscheinen lassen.