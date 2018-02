„Langfristiges Vertrauensverhältnis“: Kanzler Kurz besucht Putin in Moskau

Bei einem Treffen mit dem neuen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat der russische Präsident Wladimir Putin die langjährigen guten Beziehungen beider Länder gelobt: „Das zeigt sich auch auf einem sehr wichtigen Gebiet, der Wirtschaft. Das Handelsvolumen ist vergangenes Jahr um 40 Prozent gestiegen“, sagte Putin am Mittwoch in Moskau.

© AFP 2018/ JOHN THYS Was signalisiert die Moskau-Mission von Kanzler Kurz – Historiker Hofbauer

Kurz sagte seinerseits, er wolle mit Putin insbesondere über einen Ausbau der bilateralen Beziehungen sprechen. Er betonte, dass Russland und Österreich eine nachhaltige Tradition guter Verhältnisse hätten.

„Schon in der Zeit des Kalten Kriegs war Österreich traditionell das westeuropäische Land mit dem zweithöchsten Außenhandelsanteil mit der Sowjetunion. An erster Stelle stand Finnland“, bemerkt der österreichische Politologe Otmar Höll. Österreich sei wesentlich von den Energielieferungen aus Russland abhängig. Russland sei hingegen an österreichischen technologischen Produkten und sonstigen Lieferungen interessiert, sagt Höll.

„Österreich und Kurz stehen für Dialog mit Russland“

Diese Tradition führe auch Sebastian Kurz fort, erklärt der Politikwissenschaftler von der Universität Wien:

„Zwischen Putin und Kurz gibt es ein langfristiges Vertrauensverhältnis. Was man auch nicht vergessen sollte, ist, dass Kurz als Außenminister im letzten Jahr den Vorsitz in der OSZE innegehabt hat. Die Fragen, die in der OSZE behandelt wurden, sind ihm bekannt.“ Das dürfe als Positivum bei der jetzigen Besuchsdiplomatie gesehen werden, betonte der Professor.

Diese guten Beziehungen seien für österreichische Politik nichts ungewöhnliches, erklärt Höll: „Praktisch alle Parteien in Österreich sind der Meinung, dass ohne einen aktiven Einbau Russlands in die europäische Politik eine wirkliche Friedenspolitik nicht möglich ist. Das heißt, Österreich und Kurz stehen für den Dialog mit Russland. Dazu ist Russland noch immer viel zu bedeutend, sowohl wirtschaftlich als auch als geopolitischer Partner in Europa und darüber hinaus.“

FPÖ und ÖVP in der Russlandfrage

Auch die an der Regierung beteiligte Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), die in der österreichischen Regierung die parteiunabhängige Außenministerin Karin Kneissl stellt, spricht sich für ein Ende der Sanktionen gegen Russland aus. Doch es gebe „wesentliche Unterschiede“ in der Politik der ÖVP und der Freiheitlichen in Bezug auf Russland, erklärt Höll: „Die Freiheitlichen haben gegenüber Russland und Putin ein sehr unkritisches Verständnis und sind für die sofortige Rückstellung und den Abbau von Sanktionen. Kurz und die ÖVP haben da so eine Art Doppelstrategie. Einerseits möchte Kurz und der wirtschaftliche Flügel der Österreichischen Volkspartei einen Abbau der Sanktionen erreichen, aber doch einen langsamen und schrittweisen.“

Doch beim Einfluss Österreichs auf die Sanktionen solle man auch realistisch bleiben, sagt der Politologe. „Die Rolle Österreichs als Einzelstaat würde ich nicht überschätzen. Österreich ist ein kleines Land.“ Als Brückenbauer habe sich Österreich jedoch in der Vergangenheit oft bewährt, so der Forscher. „Österreich und Wien waren immer ein Ort der Begegnung zwischen Ost und West.“

Das komplette Interview mit Prof. Dr. Otmar Höll zum Nachhören: