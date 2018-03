Verteidigungsminister vergleicht US-Raketenabwehr mit „löchrigem Regenschirm“

„Alles, was heute in Polen und Rumänien, in Alaska entwickelt sowie in Südkorea und Japan zu Entwicklung geplant wird, dieser ‚Schutzschirm‘ des Raketenabwehrsystems, erweist sich als löchrig“, sagte Schoigu vor Journalisten.

Der Verteidigungsminister äußerte sein Erstaunen darüber, dass die USA für diesen „Schutzschirm“ bedeutende finanzielle Mittel aufwenden.

Dabei merkte Schoigu an, die Entwicklung modernster Waffen helfe Russland, die Verstrickung in ein neues Wettrüsten zu vermeiden und seine Souveränität „auf Jahrzehnte hinaus“ zu gewährleisten.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Donnerstag bei seiner Rede zur Lage der Nation erklärt, das neue russische Raketensystem „Avangard“ sei zu interkontinentalen Flügen auch in dichten Atmosphärenschichten fähig und könne die 20-fache Geschwindigkeit der Mach-Zahl erreichen.

Nach Ansicht von Experten macht dieses System die US-Raketenabwehr, deren Geschwindigkeit nur fünf Mach entspricht, sinnlos.

Russland entwickele die modernsten Waffensysteme in Antwort auf den Auf- und Ausbau der US-amerikanischen Raketenabwehr, so Putin. Russland habe lange Zeit versucht, die USA zu überreden, den ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missile Treaty, dt. Vertrag zur Begrenzung von ballistischen Raketen) nicht zu verletzen. Das Weiße Haus habe jedoch alle dahingehenden Vorschläge aus Moskau abgelehnt.

Die USA sind 2002 vom Vertrag zur Begrenzung der Raketenabwehrsysteme (ABM) mit Russland einseitig zurückgetreten und stellen seitdem Abfangraketen und Radaranlagen in Osteuropa auf – offenbar um russische Interkontinentalraketen abfangen zu können.

Das amerikanische Raketenabwehrsystem in Europa soll die beiden bestehenden US-Raketenschirme auf Alaska und in Kalifornien verstärken. Russland besitzt nur einen strategischen Raketenschirm, der die Hauptstadt Moskau schützt.

Die US-Pläne stoßen bei Russland auf Widerstand, weil die USA es ablehnen, rechtsverbindlich zu garantieren, dass der entstehende Raketenschirm nicht Russlands Atomraketen zum Ziel hat. In den vergangenen Jahren beteuerten Moskauer Politiker und Militärs jedoch, dass der amerikanische Raketenschild keine Chancen gegen neue russische Atomraketen hätte.

