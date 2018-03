Hyperschallwaffe im Visier: USA kennen Bekämpfungsmethode

Ein solches System könne einer Rakete im mittleren Teil der Flugbahn folgen, wo sich der Gefechtskopf vom Träger trenne und in den oberen Schichten der Atmosphäre befinde. Darüber hinaus werde das Orbitalradar in der Lage sein, andere Bedrohungen am Boden zu erkennen, so beispielsweise das Starten von Hyperschallgeräten.

„Wir können das immer noch nicht beginnen (Platzierung von Orbitalradaren — Anm. d. Red.). Stattdessen baut das Militär eine Architektur, die vor allem gegen ballistische Bedrohungen gerichtet ist. Unsere Gegner haben dies beobachtet und setzen nun auf Hyperschallwaffen und Geräte mit Manövrierfähigkeit“, zitiert das Online-Portal Defense One Hyten.

Die USA hätten schon lange die für dieses Projekt notwendige Technologien, aber das Pentagon gebe Ressourcen für den Schutz gegen ballistische Raketen aus und fürchte dabei, die Entwicklung von Raumfahrzeugen zu finanzieren.

Am Donnerstag hat der russische Präsident Wladimir Putin bei seiner Ansprache zur Lage der Nation eine neue russische Hyperschallwaffe präsentiert und Details über deren Möglichkeiten enthüllt.

Putin zufolge ist die Entwicklung eines Präzisions-Hyperschall-Raketenkomplexes, der in der Welt nicht seinesgleichen hat, von großer Bedeutung; die Tests wurden erfolgreich absolviert und darüber hinaus wurde ab 1. Dezember ein Komplex für den Bereitschaftsdienst auf den Flugplätzen des Militärbezirks Süd eingesetzt.