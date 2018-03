Ukraine versetzt Europa „Rückenschläge“ - Ungarns Außenminister

Das ungarische Außenministerium hat die Aufhebung des ukrainischen Gesetzes, das die Verwendung von Regionalsprachen in Staatsorganen erlaubt hatte, scharf kritisiert, heißt es in einer Erklärung auf der Webseite der Behörde. Das Gesetz „Über Grundlagen der staatlichen Sprachpolitik“ war vom Verfassungsgericht in Kiew aufgehoben worden.