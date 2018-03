Solchen Dialog wird Russland nun mit USA führen – Sacharowa

„Die gestrige Ansprache (des russischen Präsidenten Wladimir Putin an die Föderale Versammlung – Anm. d. Red.) spricht gerade dafür“, wird Sacharowa von russischen Medien zitiert. „Alles wurde getan, damit dies (ein Zusammenstoß – Anm. d. Red.) nicht passiert.“

Alle Versuche Russlands, die USA zu einem Gespräch einzuladen, hätten keine Ergebnisse gebracht.

„Wir sind nun zu einem qualitativ anderen Gespräch bereit. Das wird eine Frage weder von Bitten noch von Erklärungen sein, dass dies unsere Sicherheit gefährdet. Das wird ein Gespräch aus ganz anderen Positionen sein“, so Sacharowa.

Putin hatte am Donnerstag in seiner Ansprache zur Lage der Nation eine ganze Reihe strategischer Waffen vorgestellt, die der Öffentlichkeit bis heute unbekannt waren und die Putin zufolge keine Analoga in der Welt haben. Die wachsende russische militärische Kapazität sei eine Garantie für die Erhaltung des Friedens, so der russische Präsident.