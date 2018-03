Einsatz „grüner Männchen“ der russischen Armee - VIDEO

Wie aus der Behörde verlautete, sind die Sondereinsatzkräfte für besonders wichtige Kampfaufgaben zum Schutz der Interessen der Russischen Föderation, vor allem im Ausland, bestimmt.

So kommen die Sondereinsatzkräfte verantwortungsvollen Aufgaben in Syrien nach. Im Frühjahr 2017 habe sich eine 16 Mann starke Gruppe, die die Luftangriffe in der Nähe von Aleppo beobachtete, zum Kampf gegen 300 Terror-Kämpfer gestellt, hieß es. Im September haben die Sondereinsatzkräfte einen bei der Stadt Hama blockierten Zug der russischen Militärpolizei ohne Verluste aus der Einkesselung herausgeführt.

© Sputnik/ Russlands Verteidigungsministerium Syrien-Rückblick: Wie und warum Russlands Militär seine Vorgehensweise änderte

Die Sondereinsatzkräfte sind mit neuesten Waffen bzw. neuestem Kriegsgerät ausgerüstet. Sie haben Kalaschnikow-MPis, Jarygin- und Glock-Pistolen, hochpräzise Scharfschützengewehre T-5000 und Unterwasser-Sturmgewehre APS zur Verfügung.

Auf der Videoaufnahme sind ein großkalibriges Maschinengewehr „Utjos“, ein Panzerfahrzeug „Rys“ und ein Buggy-Fahrzeug „Gepard“ zu sehen. Zur Bewaffnung der Sondereinsatzkräfte gehören ferner schnelle Landungsboote, Schützenpanzer und Hubschrauber. Die Soldaten dienen ausschließlich auf Vertragsbasis.

Der Tag der Sondereinsatzkräfte wird seit dem Jahr 2015 am 27. Februar begangen.