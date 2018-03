Putin stellt fest: Russland hat andere Länder bei Waffen-Entwicklung abgehängt

„Wir haben lange daran gearbeitet, das hatte ich, wie Sie wissen, noch im Jahr 2004 angekündigt. Auch in anderen Ländern hat man das versucht. Doch allem Anschein nach gelingt ihnen das bislang aus unterschiedlichen Gründen nicht“, sagte Putin am Freitag bei einem Medienforum in Kaliningrad.

Seinem Land sei die Entwicklung neuer Systeme unter anderem auch deshalb gelungen, weil es in Russland entsprechendes Material gebe. „Oder auch Laserwaffen, die ich so leise am Ende erwähnt habe“, so Putin.

Am vergangenen Donnerstag hatte der russische Präsident bei seiner „Rede an die Nation“ eine neue russische Hyperschallwaffe präsentiert und Details über deren Möglichkeiten enthüllt.