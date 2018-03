Mysterium endlich gelöst? US-Physiker finden Erklärung für Kubas „Schallwaffe“

Eine rätselhafte „Schallwaffe“, mit der die Mitarbeiter der US-Botschaft in Kuba attackiert worden sein sollen, existiert in Wirklichkeit gar nicht. Forscher aus den USA und China sind zu dem Schluss gekommen, dass sie ein Nebenprodukt der Arbeit von einigen harmlosen Anlagen ist. Davon berichten sie in einem kürzlich veröffentlichen Manuskript.