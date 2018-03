US-Abwehrpläne: Washington will 400 Raketen um Russland herum aufstellen

Die USA wollen insgesamt 400 Raketen ihres globalen Raketenabwehrsystems an den russischen Grenzen stationieren, wie der russische Vizeverteidigungsminister Alexander Fomin am Freitag in einer Fernsehsendung mitteilte.

„Zurzeit ist eine umfassende Arbeit zur Schaffung eines Raketenabwehr-Ringes um Russland herum im Gange. Auf dem Territorium der USA sind bereits Raketenabwehr-Gebiete in Kalifornien und Alaska eingerichtet worden. Weitere solche Gebiete sind in Rumänien und den Baltischen Ländern geschaffen worden, ein Raketenabwehr-Gebiet soll bald in Polen entstehen“, sagte Fomin.

© AP Photo/ Czarek Sokolowski Lawrow: USA kreisen Russland mit Raketenabwehr ein und nehmen China ins Visier

Ihm zufolge sollen sich auch andere Raketenabwehr-Gebiete – in Korea und Japan – dem Ring anschließen und darin einbezogen werden. Es werden insgesamt rund 400 Abwehrraketen stationiert, was das nukleare Abschreckungspotenzial Russlands wesentlich senken soll“, so der Vizeverteidigungsminister.